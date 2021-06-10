美股收低，但台積電ADR逆勢上漲1.04%。台積電(2330)今開高走高，早盤最高漲11元至597元，重新攻上季線的約591.6元，台積電上攻，並率領台股大漲逾百點，攻克一萬七千點關卡。

台積電公布季度股利，9日董事會核准配發2021年第1季每股現金股利2.75元，高於近七季的2.5元。2021年度全年的現金股利也可望提升至11元。台積電ADR逆漲1%。近六日，外資共計賣超台積電15904張。

台積公司9日召開董事會，核准配發2021年第1季每股現金股利2.75元，除息交易日為9月16日，基準日為9月22日，並於10月14日發放。

台積電率先採季度配息，自2019年第2季起，每季每股配發2.5元現金股利，至今已連續7季現金股利維持在每股2.5元。隨著營運持續成長，台積電董事會9日決議將2021年第1季每股現金股利提高至2.75元。依據台積電承諾，股利調高後，將不再調降，推估台積電今年整年至少可望配發11元現金股利。

台積電持續發展先進製程以及擴產，決定擴大投資，今年資本支出達300億美元，創史上新高紀錄，市場先前因而預期，台積電股利政策可能維持每股2.5元，台積電9日董事會決議將股利調高至每股2.75元，超乎市場預期。

台積電昨日董事會也核准資本預算約92億9,071萬美元(約新台幣2,555億7,210萬元)，內容包括：1.建置及升級先進製程產能；2.建置特殊製程產能；3.廠房興建、廠務設施工程及資本化租賃資產；4.2021年第三季研發資本預算與經常性資本預算。

(時報資訊)