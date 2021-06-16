塑化股今火力集中在二線台聚家族，受惠PVC、EVA等報價持續有撐，台聚(1304)、亞聚(1308)一度大漲8%、盤中漲幅儘管收斂、也持穩在3%~4%，華夏(1305)一度大漲4%，台達化(1309)也上漲逾2.5%，除台聚家族外，聯成(1313)、中石化(1314)漲幅也達約2.5%。

華夏主要生產PVC相關，大陸今年PVC大約維持八成以上之開工率，第一季產量較去年同期增約15%，依據大陸海關資料第一季外銷量約50萬噸，較去年同期激增超過兩倍，加上內貿交易順暢，預估境內整體PVC庫存不高，短期無去化壓力。另外，去年下半年以來由於後疫情需求爆發，亞洲主要PVC廠家多持續擴大銷售量，以致目前多數廠家之PVC庫存處低水位，5月起台、日、韓及東南亞多家PVC及上游原料生產廠商已排定密集歲修，故本季VCM及PVC供應情況仍然偏緊。

大陸推動碳中和政策，影響高耗能業者開工率，有利支撐相關石化產品行情，大陸為達「2030年碳達峰」及「2060年碳中和」目標，加快實施重點行業(包括鋼鐵、煤炭、建材、石化、化工等)減 污降碳行動，要求高耗能產業降產並限制新增產能，將影響既有煤化工及電石法PVC等業者開工率，市場供應減少，有利支撐相關石化產品行情。

太陽能市場長期展望樂觀，有利於台聚、亞聚營運動能，惟仍須觀察短期需求變化，第一季實際裝機進度落後，今年前4月中國太陽能僅裝機7-10GW，而市場仍預估2021年全球裝機量將達158GW、年增14%下，太陽能膠膜業者期待太陽能裝機需求在下半年後來居上，故在5~6月便積極增加EVA採購量、回補庫存，目前各級EVA大概都在2500-2600美元之間高檔盤整，後續就看新產能跟需求的狀況，6月看起來行情沒太大變化，就看太陽能下半年是不是真的有比較明顯成長。

至於台達化，大陸今年SM將持續新增SM產能，預計推升全球SM產能18%，法人認為，大陸SM產能大量增加，將打擊SM價格，對於ABS、PS廠商，將帶來長期有利的產品利差，故在美國雪災衝擊淡化及全球SM產能季節性檢修結束後，第三季的SM價格可望修正，有利於拉高台達化獲利，下半年獲利能力可望進一步提升，長線營運結構轉趨正向發展。