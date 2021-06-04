受惠於5G通訊技術日益普及，博通（Broadcom Inc）上季業績表現和本季營收預測均優於華爾街預期。惟該公司周四盤後股價仍小跌0.17%，報464美元。

稍早前在一般交易時段，博通收跌1.88%，為464.80美元。

隨著全球5G加速佈建，對高價手機晶片的強勁需求將為博通帶來助益。博通旗下無線通訊晶片事業的大客戶包括iPhone製造商蘋果。

除此之外，博通亦生產數據中心和伺服器使用的晶片。

博通公布第二財季（截至5月2日）營收年增15%，為66.1億美元，優於市場預估的65.1億美元。

第二財季淨利暴增2.6倍，達到14.9億美元，相當於每股盈餘3.30美元。經調整後，每股盈餘為6.62美元，優於市場預估的每股盈餘6.43美元。

該公司預估第三財季營收約為67.5億美元，超出分析師預估的66億美元。博通對第三財季所做的預測，通常包括為秋季推出的新iPhone手機擴大產量。

在法說會上，執行長陳福陽（Hock Tan）表示，博通無線晶片部門在第二財季的需求較預期強勁，這可能導致第三財季的需求減少。

他並表示，公司簽下的長期供應合約，例如與蘋果簽訂的合約，使公司有信心在研發方面進行投資，並推進資本支出的產能投資。

此外，該公司預估晶片供應短缺的情況將再持續一段時間。

(時報資訊)