電子產業長短料問題未解，致使台達電(2308)5月合併營收略低於4月，今天股價以平盤作收，不過台達電預估，今年營運可望逐季成長至第3季，美系外資也維持台達電「建議買進」評等，目標價360元。

全球新冠肺炎疫情因歐美及大陸等加速施打疫苗逐漸趨緩，歐美陸續解封及大陸重啟5G基礎建設，帶旺台達電IA及基礎建設相關業務，搭配NB、伺服器等需求不墜，以及台達電對上游元件掌握度高，降低了電子產業長短料對第2季營運影響。

台達電5月合併營收為261.26億元，月減1%，年成長11%，累計前5月合併營業收入為1250.51億元，年成長22%。

台達電董事長海英俊在日前法說會表示，第2季看起來還不錯，可望延續第1季成長，今年可望如往年趨勢，逐季成長至第3季。

美系外資報告指出，中國工業自動化需求強勁復甦推升台達5月自動化產品營收衝高，且伺服器及NB電源也為營收帶來支撐，由於元件短缺導致部分訂單遞延至第3季，預估台達電第2季將季增9%(年增12%)，我們預期，雲端伺服器出貨成長、電源供應器瓦數規格升級、智能製造及新的電動車零組件是今年下半年成長動能，營收規模增加有助於維持今年營業淨利率增長，維持台達電「建議買進」評等及目標價360元。

(時報資訊)