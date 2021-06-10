中鋼(2002)表示，世界鋼鐵協會(worldsteel)預估2021年鋼鐵需求成長5.8%，2022年將繼續成長2.7%。各國政府推出刺激經濟方案，預估用鋼產業將逐步復甦。

在疫苗接種計畫之下，疫情開始受到控制。今明年鋼市需求可望持續成長，中鋼盤中股價翻紅，帶動新光鋼(2031)、燁輝(2023)等股價同步止跌上揚。

中鋼周三參加券商舉行之法說會報告指出，國內鋼市在各國下游產業復工，帶動鋼鐵需求復甦，去年第四季起銷售量明顯回升，2021上半年需求持續正向發展。台灣鋼市受惠供應鏈回流，內需建設陸續動工、自用車需求增加，帶動鋼結構、汽車零組件等鋼材消費，經濟維持穩健成長。近期疫情升溫，然尚未影響製造業動能，台灣多數產業為出口導向，受全球市場景氣影響甚鉅，故後市仍須觀察全球疫情發展。

整體來看，2020下半年各國陸續解封後，鋼市逐漸回升，中鋼內銷月盤價格自去年7月起調漲。受惠月/季盤產品盤價同步調升，因銷售單價上升幅度大於成本增幅，中鋼去年第四季到今年首季獲利持續提升。

中鋼指出，2020年受疫情影響，各國鋼鐵需求大幅衰退，但全球需求統計僅小幅下滑，主因為中國大陸的強勁復甦，成長率高達9.1%。

隨疫苗施打逐漸普及，歐美等發達國家景氣持續擴張，基礎建設推展及民間消費加速復甦，帶動相關大宗商品需求升溫。

中國大陸經濟表現強勁，基於通膨隱憂，中國政府在近期陸續推出相關政策進行調控，但因疫情控制相對穩定，無論出口、投資及消費端仍可望維持擴張態勢。

亞洲部分區域近期疫情復燃，尚未對工業生產活動造成衝擊，但後續須密切觀察疫情變化，運力緊縮及供應鏈活動可能面臨更大考驗。

歐美鋼市方面，歐美各國疫苗政策效果顯現，疫情降溫，加上政府振興經濟政策助力。汽車、營建等用鋼產業需求強勁，然供應端受到缺工、運力緊縮等限制，各地鋼市供不應求，推動美國、歐洲鋼價紛創歷史新高，多數鋼廠第三季訂單均已接滿。

中鋼表示，中國兩會提出2030年碳達峰、2060年碳中和目標。鋼鐵業碳排放量佔中國碳排放總量15%，因此壓縮粗鋼產量勢在必行。另一方面，中國於5月1日推行重點鋼品(熱軋、棒線等)出口退稅取消政策，對於國際鋼價更具穩定之效。然5月1日節後鋼材等大宗商品價格暴漲，已引起政府關注，出面加強保供穩價，監管並抑制炒作，導致流通行情迅速回落，但在煤鐵原料仍處高檔下，後市將逐步回穩。

東南亞鋼市亦隨著東南亞各國政府擴大基建投資，汽機車廠逐步復工，預期用鋼需求將優於去年。由於越南需求強勁，中、日、韓鋼廠接連調漲報價，帶動當地行情。近期中國報價稍有回落，然當地成交行情相對持穩，將持續觀察東南亞疫情變化對鋼市影響。

(時報資訊)