中鋼(2002)今(15)日下午預定開出第三季與7月盤價，因季盤落後市場行情很多，預計持續大漲開出無虞，月盤則是受到上周寶鋼與河靜兩大鋼廠皆開平盤，市場認為中鋼7月盤漲幅可能縮減；整體而言，預期第三季鋼價有撐，第四季再迎旺季，鋼廠下半年營運仍有不錯之表現。

中鋼季盤價格遠落後國際行情很多，市場認為第三季將是漲定，每噸預估大漲2500~3000元。

中鋼6月內銷盤價再大漲8%，7月盤價挑戰連續第13個月漲價；市場預期，中鋼熱軋產品已累漲12個月，但因國內疫情升溫等因素影響，加上寶鋼與河靜等亞洲兩大鋼廠新盤皆持平，傳出中鋼7月盤漲幅可能縮水、每公噸漲價估在500~1000元，甚至有可能持平。

不過，無論中鋼7月漲幅縮小或持平，部分下游認為，在鋼價連續12個月調漲後，在疫情升溫以及原物料大漲的兩大壓力下，如果中鋼縮小漲幅、甚至持平開出，將有利於迎接第四季旺季來到。

中鋼7月盤價預估小漲，今股價受到賣壓，中鋼集團中鴻(2014)7月內銷漲幅預估也會比6月明顯縮減，但股價強勢反攻回50元之上；若中鋼盤價漲幅縮減有助下游的成本下降，下游鋼廠燁輝(2023)、盛餘(2029)等股價走揚。