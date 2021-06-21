隨著美國聯準會(Fed)態度轉鷹，市場對於風險資產重估值、寬裕流動性的資金行情恐怕提前緊縮，亞股周一慘跌一片，美國公債重回市場焦點，30年期美債殖利率跌破2%，10年期美債殖利率更是摜破1.4%、創近4個月低點，美股3大指數期貨盤前大漲。美股周一(21日)開盤上漲21.99點、以33312.07點開出，隨後漲勢擴大至270點，科技巨頭走跌。

截至台灣時間21日晚間9點40，道瓊工業平均指數上漲270.01點或0.81%、暫報33560.09點；標普500指數上漲14.62點或0.35%、暫報4181.07點；那斯達克指數下跌54.36點或0.39%、暫報13976.01點；費城半導體指數下跌17.3點或0.55%、暫報3135.51點。

5大科技巨頭股價全面走跌，電動車大廠特斯拉股價下跌1.19%、暫報615.88美元；台積電ADR股價下跌近2%、暫報113.68美元；聯電ADR股價微漲、暫報9.16美元。

隨著北京當局近日切斷在四川民間對加密貨幣挖礦行動，算力大減之下，比特幣價格持續下挫，周一亞洲時段急殺，價格更失守3.3萬美元關卡，以太幣、狗狗幣等主流加密貨幣重挫，該市場再度面對沉重陰霾。

美國眾議院日前才提出5項反壟斷法案，針對蘋果、亞馬遜、臉書以及谷歌等4大科技巨頭而來，德國監管機構周一發表聲明指出，正在調查蘋果是否透過 iOS等作業系統，創造以 iPhone 為中心，向其他數位產品生態鏈擴散的壟斷行為，並提出蘋果以App Store、iCloud等服務加強蘋果的在平板、穿戴式裝置等硬體設備強大競爭能力。

歐盟執委會數位與競爭專員 Margrethe Vestager則是在上周日指出，歐盟即將《數位市場法》作為對付科技公司壟斷行為的法源依據，這不是針對美國５大科技巨頭，阿里巴巴則是被列在第6名的監管名單上。