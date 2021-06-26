自稱「社區零售數位化第一股」的中概電商股每日優鮮，美東時間25日在美股那斯達克掛牌上市，但股價卻出乎市場意料之外重挫，開盤即跌破發行價，收盤跌近26％。

全天候科技26日報導，每日優鮮有「中國生鮮電商第一股」的稱號，按發行價計算的集資額約3億美元。騰訊、中金、美國長線基金Davis等老股東在每日優鮮本次IPO都參與認購，認購額合計9千萬美元。

每日優鮮25日開盤報10.65美元，較發行價13美元大跌18％，盤中一路走低，最深跌超過37％，收盤跌近26％。

招股書顯示，截至2021年3月31日，每日優鮮已在大陸16個城市建立631個前置倉，累計交易使用者超3100萬。而從2018年到2020年，每日優鮮的GMV從人民幣（下同）47億元增加至76億元，毛利額從3億元飆升至12億元。

不過，每日優鮮與競爭對手叮咚買菜仍處於以補貼換流量的燒錢模式。2021年第一季公司調整後淨虧5.98億元，約為2020年同期虧損額1.76億元的3.4倍；過去3年，公司累計虧損近68億元。