大陸蔚來（NIO）與小鵬的6月電動車交車量分別以8083輛、6565輛創新高，美國通用電動車第二季也寫歷年最佳成績，豐田則是一年以來電動車銷售近整體的25％。電動車交車攀高，相關個股與ETF受關注，概念股包括聚和（6509）、康普（4739）、台半（5425）等2日衝上漲停，而本周甫上市的國泰全球智能電動車ETF（00893）目前成交量破10萬，高居ETF之冠。

法人指出，新能源車供應鏈包括中碳、康普、台半、健和興、聚和、美琪瑪、精星、西勝、凡甲、長園科等，2日全面紅通通，目前漲幅都在1％以上。

而「國泰全球智能電動車ETF」則因「全球唯一」100％聚焦電動車上、中、下游供應鏈的ETF，同時也是「台灣首檔」電動車ETF，甫推出吸引資金轉入，掛牌首日在成交量及成交金額都刷最高紀錄，目前成交量達109328張，高居ETF之冠。