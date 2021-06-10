中華電信10日公布自結營收概況，5月份合併自結營收163.4億元，較去年同期增加，主要因行動用戶申辦較高資費的需求增加，帶動向上銷售（upsell），使行動服務營收持續正成長，加上全民與百業因防疫之需，提高宅經濟、零接觸、數位及遠距智慧應用的使用需求，數據網路與寬頻接取營收亦同步成長。

營業成本及費用為125.6億元，與去年同期持平；營業淨利為37.8億元，稅前淨利為38.1億元，歸屬於母公司業主之淨利為29.6億元，每股盈餘為0.38元，較去年同期增加。

與第二季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

中華電信表示，截至5月底止，光世代寬頻用戶數為363.6萬戶，60Mbps以上的客戶數237.8萬戶，其中，300Mbps以上客戶達51.7萬戶。MOD客戶數達206.6萬戶，行動通信總客戶數達1,147.2萬戶。

(工商 )