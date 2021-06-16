進入太陽能售電入帳旺季，水處理及回收再利用等循環經濟業務獲利穩定，廢棄物處理大廠崑鼎（6803）5月稅前獲利1.13億元，今年次高，累計鼎今年前五月稅前獲利5.39億元，年成長8.87％，每股稅前獲利7.8元。

崑鼎指出，公司已連續九年EPS超過10元，預期今年營運仍可維持正成長。

展望今年營運，崑鼎指出，核心事業群焚化爐操作及管理仍會穩定成長的進行，但在太陽能售電、水資源處理再利用等營項會是較具有成長動能的領域。

目前手中有83個太陽能案場營運工作專案的崑鼎，看好國內、國外標案的成長，每年都訂下、爭取以兩位數增加做為營運目標。

在太陽光電領域，崑鼎指出，再生能源為全球趨勢，各國政府制定獎勵措施積極發展；國內已制定，2025年前達成20GW太陽光電裝置容量，再生能源發電佔總電力20％為目標；美國、澳洲等國外市場大型專案也不斷增加，這塊領域業務量預期會隨市場工程量能的增加，未來幾年預期將成為崑鼎營運成長快速的主要動能之一。