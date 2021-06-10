今年以來，5G類股表現落後整體股市，不過，路博邁認為，這只是暫時的現象，5G的結構性成長動能與經濟復甦不會因此畫下句點。

5G類股表現落後整體股市，路博邁表示，主要是由於供應鏈吃緊導致通膨高於預期，再加上利率走升的疑慮，因此即便5G概念股的前景穩健，但短期卻表現落後。近期內，預期科技產業可能會持續震盪，但是利率走升的疑慮，可能都已反映在近期的賣壓之上。之後隨著供應鏈吃緊的情況改善，通膨也將開始降溫，並助經濟復甦一臂之力，屆時市場將回頭聚焦企業的獲利基本面。

路博邁也表示，中期5G發展趨勢有二大兩大主軸，一、半導體產業的投資機會。主要是因為數位轉型與佈建5G網路為半導體造就強勁的結構性需求，然而，目前半導體仍供不應求，研發活動與擴充產能也緩不濟急。為了改善半導體供貨短缺的問題，許多國家著手進行策略性投資，在本國打造半導體供應鏈。二、拜登政府宣佈的基礎建設投資計畫，亦將為5G產業帶來龐大商機。

拜登在今年3月即宣佈高達2兆美元的基礎建設投資計畫，其中包括投入一千億美元在全美擴建高速寬頻網路，並投入500億美元資助半導體的生產與研發活動。路博邁說，網路基礎建設與半導體設備商，將大大受惠於這項投資計畫，而路博邁5G股票基金即展開佈局，當中約三至四成的投資部位可望受惠於拜登的基礎建設投資計畫。

(工商 )