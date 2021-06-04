疫情升溫筆電需求衝高，帶動筆電通路商業績大好；茂訊(3213)5月營收大好，單月營收3.5億元創歷史單月新高，月增4成，年增65.4%，累計前5月營收為12.2億元，年增15.5%。而展碁國際(6776)5月營收為16.15億元，月增近3成，年增36%,為去年8月以來新高。展碁早盤股價亮燈漲停，而茂訊則是自5月中以來股價走高，漲幅達2成左右。

茂訊為強固型筆記型電腦製造及筆記型電腦專賣連鎖商，5月受到終端對筆電需求升溫，帶動營收創高。茂訊國內業務部從事筆記型電腦連鎖專賣，目前全省17家連鎖門市、13家維修中心。去年茂訊EPS為5.51元，ROA為14.56%，ROE為21.04%，表現均優於前一年。

受惠通路市場因應抗疫的筆電、家電及遊戲機等需求增溫，加上代理的資訊軟體類產品銷售持續增溫，展碁5月營收年增逾3成。展碁今年正式跨向工控市場，結合同屬宏碁集團的智頻科技在智慧IoT應用於工控解決方案的技術，同時攜手深耕全球工業製造領域的四零四科技（MOXA），首先針對石化產業的工安與污染解決方案著手，預計最快下半年就有大型標案入手。

日前展碁宣布以836萬美元，加碼投資橡膠產品原料代理的博瑞達至達51％持股、取得其經營權，預期下半年整合綜效就將逐步挹注於營運動能外，展碁也希望未來每一到二年、都有新的優質夥伴經濟能納入，並進一步整合跨產業資源、累積進軍國際市場的能量。

(時報資訊)