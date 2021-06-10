受到NB客戶缺料影響，散熱模組廠-雙鴻(3324)5月合併營收9.5億元，月減7.4%，不過，隨著Whitley平台滲透率提升，雙鴻伺服器訂單激增，且蘋果等品牌客戶下半年新機陸續上市，加上公司已全面調漲價格以反應銅價成本上揚，雙鴻表示，5月及第2季是公司營運谷底，業績可望自6月起回溫，第3季重回成長軌道。

儘管NB及電競相關產品需求強勁，IC等電子元件長短料問題卻成為電子產業出貨最大變數，加上銅價連番飆漲，致使雙鴻第2季營運受到不小的衝擊。

雙鴻5月合併營收為9.5億元，月減7.4%，年增2.9%，累計前5月合併營收為54.08億元，年成長28.75%。

不過，雖然雙鴻第2季營運遇逆風，公司在產品佈局上還是有好消息，在新一代Intel Whitley伺服器平台的市場佔有率較前一代大幅提升，隨著Whitley滲透率攀高，雙鴻伺服器產品出貨逐步放量，成為下半年業績成長重要推手。

除伺服器外，雙鴻在車用及水冷散熱相關佈局也開始收割，相關新產品預計在今年下半年到明年開始出貨，成為公司業績新動能。

為反應銅價上揚，雙鴻已與客戶完成價格調漲，將有助於雙鴻毛利率回升。

雙鴻表示，5月及第2季是公司營運谷底，業績可望自6月起回溫，下半年營運展望樂觀，全年營收可望優於去年。

(時報資訊)