宏碁(2353)5月出貨再繳出亮麗成績，外資認為目前缺料供需不平衡的情況恐將延長到2022年。在終端需求上看不到放緩的跡象，以致於未被滿足的訂單持續在增加。通路端的庫存水位也續呈下降，正常的水位約在8周左右，但現在只剩下2-3周。由於關鍵零組件缺料，造成出貨的數量減少，但非關鍵零組件的庫存又增加，首季庫季增17%，年增48%。反應關鍵零組件的價格上漲，預計宏碁會持續滾動式調整售價以轉嫁成本。

宏碁5月份單月合併營收為新台幣248.07億元，創7年同期新高，年增22.9%，月減0.6%，營收與上月大致持平。累積前5月合併營收為新台幣1213.14億元，年增36.6%。

營運表現亮點包括：Chromebook 5月份營收年增30.1%、電競產品5月份營收年增15.3%。宏碁公司表示目前需求仍大於供給。

宏碁公司建立多重事業引擎的策略持續發酵，上市、上櫃、興櫃子公司已分別公告5月份營收，年對年皆見成長。此外，倚天資訊5月營收年增51.1%、酷碁公司5月營收年增36.3%、安圖斯科技5月營收年增67.3%。

(時報資訊)