受到全球船運費用飆漲，船期拖累；加上東南亞生產基地疫情增溫，成衣代工廠聚陽(1477)5月合併營收15.億元，年成長率8.5%，略低於市場預期。

不過，聚陽指出，部分出貨將遞延到6月；加上柬埔寨的產能在調度、加班，已獲解決，預期第二季仍能維持高成長。

聚陽累積今年1-5月合併營收107.23億元，比去年同期增加23.2%。

5月營收較4月大幅縮水33.4%，創下近一年來的單月營收新低；聚陽指出，5月營收成長幅度縮小，主要是今年以來船期難控，加上越南、柬埔寨等東南亞地區疫情趨嚴所致。

聚陽表示，主要客戶之一的迅銷今年估訂單將有雙位數的成長，GAP、 Target更可望成長二～三成，在客戶積極搶產能下，聚陽目前的訂單能見度已到第四季。

而隨著歐美各國陸續解封，全球服飾消費市場可望逐步回溫，聚陽認為，品牌服飾廠下單及追單的動能應會優於原先的預期，這對今年訂單的增加及平均單價的提升，都是正向的。

聚陽第1季稅後淨利6.5億元，年增率高達52.2%，創下歷史次高；法人認為，以目前聚陽手中訂單量及客戶下單動能，第2季營運仍會比第1季有明顯成長。且，第3季是聚陽每年營運的高峰，因此，下半年的成長動能應會優於上半年。

聚陽指出，目前為止，越南廠都維持正常生產。至於營收占比約2成的柬埔寨廠，4月中到5月初，因配合當地防疫措施停工三周，對產能調度有影響，但程度不是太大。目前，柬埔寨廠已復工，為滿足客戶訂單，產線已透過加班、製程調度等，加快出貨期程。

(工商 )