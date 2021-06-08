台驊投控(2636)5月合併營收再創新高，達26.61億元，月增29.11％，年增82.03％；前5月合併營收突破百億元，達106.15億元，年增102.39％。歐美各國將陸續解封，歐美經濟體加速復甦，在全球物流強勁反彈且海、空、鐵路等運輸艙位供給吃緊情況，帶動公司今年營收到目前為止都呈現一路長紅。

5月台驊海運業務方面，全航線缺櫃、缺艙狀況仍無緩解，運費月月調漲，最近期SCFI貨櫃綜合運價指數最新報價為3,613美元，年增157％，再創新高。台驊長期以來與航商合作關係良好，在艙位取得上擁有相對優勢，且客戶端訂單量持續熱絡，使得營收18.13億元，月增42.97％。海運需求強勁，但供給面除歐美塞港外，因疫情、出口業務暴增及碼頭事故等，亞洲部分港口亦面臨壅塞。台驊以爭取艙位及集中資源至優質客戶為兩大核心策略，海運業務將持續成為下半年業績成長主要動力。

空運業務也因海轉空急單湧現，供給持續吃緊，運價維持高檔，空運業務5月營收達5.34億元，月增14.44％。展望第3季，歐美部分國家解封在即，屆時客載貨機運力將緩步回升，經濟復甦也將成為支撐空運成長的動能。加上半導體、5G、電動車等相關電子產品運輸需求持續熱絡，歐美終端庫存仍處於低水位，第4季又是傳統空運旺季，下半年空運展望樂觀。

鐵路業務，海運轉單貨物大增，5月鐵路營收1.36億元，月增10.58％，由於鐵路運能遠低於海空運，一位難求的情況下，運價將持續調漲，下半年鐵路業績仍將續增。

(時報資訊)