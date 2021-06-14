亞洲迎來新一波疫情，近期台灣電子廠包括京元電、超豐電子以及京鼎爆發染疫事件，大陸廣東又傳疫情，讓深圳鹽田港貨物進出口人員必須篩檢陰性，原先預估船期延遲7至8天，恐延長至14天以上，甚至有眾多電子零組件製造廠坐落的馬來西亞也面臨嚴峻疫情，不只半導體供應鏈面臨衝擊，也導致原本就相當緊繃的貨櫃市場面臨危機。

據《華爾街日報》報導，在歐美國家經濟逐步復甦之際，才剛進行疫苗接種的亞洲地區面臨新一波疫情肆虐，並對全球供應鏈造成新的困境，可能在推高價格並拖累後疫情時代經濟表現。同時間，全球2大經濟體美國與大陸，上周才分別在消費者價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI)繳出10多年來最大年漲幅。

雖然歐美接種速度快速增長，但亞洲的疫苗接種工作皆大幅落後，加上該地區政府採取嚴格的管制措施防止疫情持續擴散，但包括泰國在過去2個月新增確診數大幅增加，越南也面對新一波疫情衝擊，這些地方在去年防疫都獲得有效控制，將經濟損失縮小至可控範圍，並跟著需求恢復成會受惠者。

報導指出，亞洲地區的疫苗接種率普遍低落，使得亞洲必須保持社交距離規範以及旅遊禁令，干擾製造業活動與抑制消費者支出。經濟學人智庫(EIU) 駐港全球貿易問題首席分析師Nick Marro，在這個非常脆弱的時刻，才剛剛看到全球經濟復甦的提升，恐對於供應鏈造成衝擊。

從大陸來看，深圳的貨櫃港鹽田傳出碼頭作業人員染疫，導致港口運輸作業幾乎停擺，給國際航運業帶來更大的壓力。全球貨櫃市場在先前已經面臨貨櫃持續短缺和今年早些時候蘇伊士運河發生約1周時間的「塞港」局面。

鹽田港2020年貨櫃吞吐量比美國最繁忙的貨櫃港洛杉磯多出50%，2021年第一季度，鹽田港貨櫃吞吐量年增45%，Liner Research Services駐新加坡分析師Hua Joo Tan指出，鹽田港現在的作業量只有正常水位的30%，讓塞港情況更加嚴重，

鹽田港去年的集裝箱吞吐量比美國最繁忙的集裝箱港口洛杉磯港多出近50%，整年的貨櫃吞吐量約為1300萬個；今年第一季度，鹽田港集裝箱吞吐量同比大增45%。Liner Research Services駐新加坡分析師Hua Joo Tan表示，鹽田港現在的作業量只相當於正常水平的30%，延遲可能會持續數周。

全球最大貨櫃輪集團、丹麥航運巨頭馬士基的網絡主管Lars Mikael Jensen表示，這起塞港事件已經衝擊全球零售業，包括沃爾瑪、家德寶在當地建立的物流基地都受到影響。

至於台灣，擁有全球20%的晶片製造產能，其中車用晶片更是大宗。測試大廠京元電面對旗下有200多名員工檢測出陽性，並有2000名員工隔離，讓該公司6月營收預估下降3分之1。此外，其他電子廠也陸續面對員工確診消息，至於全球晶圓代工龍頭台積電，聲稱在台灣面臨新一波疫情衝擊下，營運未受影響，全球有92%先進晶片來自台積電。Counterpoint Research半導體分析師王哲宏指出，全球晶片短缺已經非常嚴重，台灣科技產業面臨疫情，無疑讓市場困境愈加嚴重。

馬來西亞製造業則是因疫情捲土重來而受到衝擊，許多外資在當地建立工廠，其中包括晶片製造、電容、電阻以及其他用於消費性電子產品與汽車關鍵零組件有關模組。德國半導體製造商英飛凌（Infineon）在當地設有2座工廠，本月稍早收到當地衛生單位通知必須關閉其中1座，在此之前，英飛凌已經延遲一些晶片交貨，該公司發言管道指出，全球產能幾乎滿載，無法接手受當地關閉廠區的產能。一些日本廠商也在馬來西亞的廠區員工檢測出陽性，隨後進行預防性隔離措施。

馬來西亞半導體行業協會(Malaysia Semiconductor Industry Association)表示，封鎖行動將導致產量減少15~40%，這可能導致供應鏈在某個地方，以某種方式中斷。