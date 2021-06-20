美國贈我國的250萬劑莫德納疫苗預計20日晚間抵達，國民黨北市議員羅智強表示，謝謝美國同時，也要謝謝鴻海創辦人郭台銘，因要不是郭1個月前宣布要買500萬劑BNT疫苗，蔡英文總統不會願意當乞丐去求日本、美國、台積電給疫苗，求美國直接用疫苗救蔡政府！

羅智強表示，若不是1個月前，郭台銘率先宣布要買500萬劑BNT疫苗，戳破蔡總統用「拖」字訣護航高端的陽謀，導致民怒四起，蔡英文不會願意當乞丐去求日本給疫苗、蔡英文不會願意當乞丐去求美國給疫苗、蔡英文不會願意當乞丐去求台積電買疫苗。

羅智強說，民進黨紛紛po文感謝美國，大家是該感謝，但也同時要問問這個「超前乞丐」的無能政府，「沒有郭台銘逼得你們現出原形，你們打算擺爛到什麼時候？」

他說，美國之所以出手救蔡，不正是因為郭董的聲明，使民進黨卡疫苗的惡行曝光，將蔡的威信打到谷底，民怨四起，於是蔡英文不得不接見郭董，被迫授權台積電跟鴻海同步買疫苗，分散郭董對政府造成的壓力，逼的蔡英文當乞丐，求美國直接用疫苗救蔡政府？

「若郭董沒有發聲明，蔡英文還會繼續押寶高端，要求大家打國產！」羅說，若郭董沒有發聲明，美國疫苗不會來得又快又多，幫奄奄一息的民進黨續命，民進黨po再多感謝美國的文，也無法改變超前部署笑話一場，台灣淪為疫苗乞丐的現狀，因為郭台銘，台灣拿到了更多疫苗救命，除了感謝美國，大家同該飲水思源感謝的是郭台銘。