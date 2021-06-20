就在台積電擬捐贈500萬劑BNT德國原廠疫苗之際，有外資將台積電目標價下調到580元，財信傳媒董事長謝金河20日在臉書發文表示，這家外資一直是台積電大空頭，他並預估台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可。

謝金河發文表示，在台灣疫苗慌，全島陷焦慮之際，台積電挺身而出，將向德國原廠洽購BNT疫苗，台積電，鴻海兵分兩路，為台灣取得疫苗奮戰，如果順利購得疫苗，台積電這筆疫苗支出大約60億元，這筆支出，對一年淨利5700億元的台積電來說，不是大數字，台積電股東及董事會，也不致有異議。

謝金河指出，就在這個時候，摩根士丹利對台積電開了一槍，將台積電目標價下調到580元，這個動作引起市場關注。而18日美股反應升息預期的利空，道瓊工業指數大跌533點，台積電ADR下跌2.8%，勢將影響21日台股表現。這有幾個角度可以來觀察，一是大摩(摩根士丹利)一直是台積電大空頭，記得2019年6月15日大摩把台積電目標價降至219元，理由是華為轉單，還有高速運算晶片(HPC)需求轉弱，沒想到，這是台積電股價的起點。今年3月，大摩又以Intel將介入代工，將台積電目標價調降到了520，大摩一口氣調降十幾檔半導體評等，這回說買台積電是「死錢」。

謝金河還指出，這些年外資報告用辭愈來愈辛辣，形容詞愈用愈多，這可能是年輕分析師比較有個性。像上周聯博說聯電明年業績衰退78%，現在是先跑先贏，這回說買台積電是死錢，用詞都很辛辣。

謝金河也表示，台積電過去幾年表現可圈可點，護國神山不是隨便說說，但台積電太強大，也會遭來更大壓力，各國晶片自主會成為大家的共同目標，台積電如何保持競爭力，一直取得領先？這是很大的挑戰，況且，在台灣還有水資源及綠電的挑戰，台積電時時刻刻都在面對挑戰。

對於台積電股價，謝金河表示，關心台積電的人都知道，台積電從去年的235.5元漲到今年元月21日的679元，這個漲幅實在太驚人，他曾在元月表示台積電應該是500到700元的大區間箱型震盪，未來要看台積電的毛利率會不會逐季創新高？還有EPS有沒有突破25元的實力？今年台積電季配息從2.5元調高到2.75元，大致增加1成，對股價不會帶來巨大改變的威力，現在看起來，台積電仍然在600元上下加減100元的區間震盪，外資報告僅供參考即可！