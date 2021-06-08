測試廠欣銓(3264)在訂單需求持續暢旺下，2021年5月合併營收續繳「雙升」佳績，以9.45億元續創歷史次高。公司對此積極擴產，鼎興廠二期預計本季量產，日前再買下富采旗下晶電竹科龍潭廠房，法人看好隨著新產能陸續開出，將持續挹注營運成長動能。

欣銓股價5月上旬急跌達近28％、下探35.05元的近半年低點後緩步回升，今（8）日開高後上漲2.91％至44.25元，早盤維持近1.5％漲幅。三大法人近期偏多操作，上周合計買超343張，昨（7）日擴大買超達1596張。

欣銓公布5月自結合併營收9.45億元，較4月9.41億元小增0.42％、較去年同期7.51億元成長達25.76％，連2月改寫歷史次高。累計前5月合併營收45.09億元，較去年同期35.63億元成長達26.54％，續創同期新高。

欣銓受惠訂單需求強勁，今年以來營運動能暢旺，首季稅後淨利創4.84億元次高，每股盈餘（EPS）1.03元亦創第3高。公司看好今年半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊同步看好，並希望車用能強勁復甦。

欣銓持續擴產因應市場需求，其中已完工的鼎興廠二期預計本季量產，可因應未來3～5年的市場與業務發展需求，帶動今明2年營運強勁成長。日前亦宣布斥資4.3億元買下富采旗下晶電閒置的竹科龍潭廠區土地廠房，以因應來業務拓展暨營運考量的空間需求。

欣銓董事長盧志遠指出，將持續投資研發車用電子及安控測試技術，對接汽車電子及5G的產業需求，並積極投入先進電源管理及類比晶片測試開發、影像感測、AI、車用雷達、RF元件相關測試技術，以因應5G、AIoT、HPC等應用蓬勃發展。

盧志遠表示，欣銓將積極拓展車用電子及資安IC測試領域，目標成為市場第一品牌，並全力發展邏輯與混合訊號產品、射頻、高效能類比及微機電（MEMS）系統IC測試，積極擴充電源管理IC測試產能，擴充目標客戶數，維持業務及獲利成長動能。

(時報資訊)