全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）公布5月合併營收約為4100萬元，4-5月合併營收為5345萬元，已超越第一季的4493萬元，第二季營收持續回溫。待電動車與儲能客戶完成認證並開始生產，會進一步加速成長動能。

立凱電表示，5月營收來自客戶測試訂單以及部分客戶急單貢獻，由於20餘家客戶仍為測試訂單階段，立凱電單月營收波動較為明顯，以季營收觀察之成長曲線有穩定向上。

因去年同期全球車市受疫情衝擊急凍，立凱-KY 5月營收相對去年同期跳升31.38倍，1-5月營收9839萬元，較去年同期成長177%。

立凱電為日韓歐美重量級客戶開發新產品，其中包括汽車公司、傳統電池公司與固態電池公司，由於電動車與儲能客戶都需要2-4年時間開發與驗證測試，待客戶認證完成並開始生產，才會逐步進入擴大量產。

電動車發展加速固態電池開發，磷酸系電池具備相當高的競爭力，立凱電在目前20餘家客戶外，持續開發新客戶，多元拓展電動車商機。

(時報資訊)