本土移情雖然持續延燒，但是確診人數已有持續下降的趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，5月11到6月12日這段期間，這個月的解隔離人數已經達到確診人數的一半，醫療量能壓力也變小許多，可以做更多的因應。

陳時中表示，因為整體疫情發展了一段時間，從5月11日至6月12日這波的疫情裡面，確診人數總共有1萬1547人，目前解隔離人數已有5802人，看起來整體醫療供應、集中檢疫所、加強版防疫旅館的量能，因為解隔離人數增加，壓力也變得比較小，可以做多一點因應，今早也非常感謝專家學者們犧牲假期討論一個上午，有些問題大家持續有些見解不同，專家將持續研議。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，專責病房近一周收治人數趨勢持續下降，6月4日為專責病房收治高峰，當時全國收治人數為2539人，雙北收治1627為高峰；截至今早統計，全國收治人數為2198，下降了14%，雙北1532人，下降了11%，顯示病床量能有在舒緩，分級上稍微風險高的民眾如高齡、慢性病患者也可以用來住院觀察

加護病房(ICU)部分，以6月7日重症者收治人數最多，全國收治435人，雙北294人，截至今日全國收治為389人，雙北為268人。

羅一鈞說，疫情至今一直有北病南送，以及分流到中南部的集中檢疫所，中南部縣市一直承擔收治雙北重症的責任，ICU收治人數中有16%在中南部縣市，在這感謝中南部縣市伸出援手，也隨著醫療量能舒緩，集中檢疫所、防疫旅館空床數、解隔離人數也逐漸在增加，後續收治與安置量能都會逐漸打開，讓需要的民眾可以分流到適合場所來使用。