國內疫情今(12日)新增107例本土確診，基隆市長林右昌今提到，台北即使每日新增十例以下，也不能接受解封，必須疫苗打到一定程度，而且新增案例更低才考慮。名醫沈政男表示，若真是如此，那解封可能至少還要兩、三個月。另外，他也坦言，士林某護理之家爆群聚感染，目前造成47位長者確診，以台灣現有的疫苗數量與PCR檢測量能，不容繼續發生群聚。

沈政男醫師20日在臉書貼文指出，從指揮中心今天的記者會來看，6月28日是不會降回二級了，但有可能讓中南部的某些場所或活動降低管制，或可稱為一種「分項解封」，對比於分區解封。比如，戴口罩的集會人數可以放寬什麼的。事實上「最沒必要的是超商與小吃店的實名制，就只是進去買個東西而已，可先取消，至於在店內飲食，恐怕還得再等一等」。

此外，對於北市衛生局指出，某護理之家暴出某1位長者去洗腎後被染疫，回到機構後造成群聚感染，共47位長者確診，其中已3人死亡。

沈政男醫師。（取自臉書）

沈政男則強調，全日機構住民與工作人員必須全員施打疫苗，若不是這樣就必須趕快補強。一發生長照機構群聚，必須立即解送隔離處所，並密集採檢PCR。現在絕對不能快篩陰性就放過。甚至所有全日長照機構都必須定期採檢PCR，即使沒有疫情。全台不過十萬張全日長照床位，以台灣現有的疫苗數量與PCR檢測量能，不容繼續發生群聚。