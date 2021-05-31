記不住，想不起來，是什麼樣的感覺？當身邊至親無法做自己，無法記得我們，該如何面對？甫讓安東尼霍普金斯二度勇奪奧斯卡影帝的電影《父親》，也讓失智症議題再度引起熱議。

由臺北醫學大學、國家衛生研究院及三軍總醫院組成的研究團隊率全球之先發現，免疫趨化因子 (CCL5)可調節海馬迴神經元活性，進而改善小鼠記憶迴路的形成與學習記憶能力。本研究近期已發表於全球知名自然期刊(Nature)系列下的神經科學期刊「分子精神病學」(Molecular Psychiatry)。

●海馬迴與記憶攸關 CCL5調控神經元

北醫大神經再生醫學博士學位學程副教授周思怡指出，一般認知皆是慢性發炎會造成失智或神經損傷，免疫趨化因子一旦釋放太多將導致身體免疫細胞大量活化，形成免疫風暴，就像SARS：但近期研究發現與記憶攸關的海馬迴組織中有9成的CCL5都是神經元在分泌，其功能會大幅影響神經細胞對糖類的吸收及代謝，甚至記憶的形成。意即CCL5在神經元能量調控扮演舉足輕重的角色，它會影響記憶形成過程中即時能量的補充。

●缺乏CCL5 腦神經會萎縮

由北醫大主導的研究團隊利用小鼠實驗證明CCL5對記憶學習的影響，比較剔除CCL5基因的小鼠與一般小鼠，實驗發現，缺乏CCL5的小鼠有學習能力受損的情形，甚至比阿茲海默小鼠發病還要快，一般阿茲海默小鼠約6至8個月會發病，而剔除CCL5的小鼠4個月就會發病。

周思怡副教授強調，CCL5在記憶神經元運作時能提供即時能量達到供需平衡，進而幫助學習與記憶的形成。尤其神經突觸的連結與形成是記憶最重要的關鍵，研究證實，神經元分泌CCL5可經由幫助葡萄糖吸收，並促進有氧呼吸，產生較高能量，促進突觸的形成。

當小鼠缺乏CCL5時，腦中的神經會開始萎縮，變短、突觸數目變少，神經之間的活性也下降，但把CCL5放回去之後，可以改善卻乏能量造成的突觸減少萎縮情況。

●免疫趨化因子風險高 找出應用藥物為主要

目前尚未找到治療失智症的有效藥物，但全球失智人口仍快速攀升，臺灣失智症協會推估，臺灣每80人就有1人失智，根據國際失智症協會(ADI)預估，2050年失智人口將成長至1億5千2百萬人，意即每三秒就有一人罹患失智症。

周思怡副教授表示，團隊的研究成果發現CCL5可以在基因剔除小鼠記憶受損後有效改善其記憶學習表現，甚至重新形成神經記憶迴路，顯示其作用機轉可以應用於其它神經退化性疾病。

但周思怡副教授也強調，直接利用免疫趨化因子做治療可能帶來高風險，不是最佳解方。日後研究主要希望針對機轉進一步找出可應用之藥物，例如找到可以增加與CCL5同樣功能之安全藥物，以期達到改善學習與記憶能力之效果。

(中時新聞網)