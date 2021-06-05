中興大學獲特殊優秀畢業生獎項肯定的國政所畢業生陳暐承（左）和指導老師廖舜右教授。（興大提供／盧金足台中傳真）

興大優秀畢業生機械系李家茂來自聖文森，是名熱愛運動的陽光男孩。（興大提供／盧金足台中傳真）

興大優秀畢業生機械系李家茂來自聖文森，在台四年感受台灣人友善及熱心助人，未來將留在興大機械所攻讀碩士。（興大提供／盧金足台中傳真）

國立中興大學5日舉行畢業典禮，因應疫情首度採線上影片播出進行，興大校長薛富盛勉勵畢業生，除了專業能力與語言能力外，也要善用科技當作學習、發展、前進的工具。就讀國政所陳暐承先天性腦性麻痺，獲特殊優秀畢業生獎項，他強調，「只要自己不放棄自己，任何人都沒有權利放棄你」；來自聖文森外籍生李家茂，在台4年感受台灣人友善及熱心助人，未來將留在興大機械所攻讀碩士。

「抗疫過程，對於即將畢業的同學而言，也是非常寶貴的一課！」薛富盛在畢典中致詞指出，這一年來全球因疫情影響，對生活及產業造成很大的影響，從中大家可學到，以前的成功不能保證未來還會一樣路途平坦，以前的挫折和失敗，也很可能是我們未來成功發展的養份。

薛富盛勉勵畢業生未來不管選擇哪一條道路、從事哪一種職業，希望大家能保持居安思危，時時充實自己，培養自己面對困難與問題，去面對、去解決的能力，掌握時代的關鍵跟契機，將危機化為轉機，學習做最好的準備，以及衡量自己所處的主客觀條件，「只要有心就會有力，大家團結，能夠克服任何困難」。

面對未來後疫情時代，薛富盛期勉畢業生除了專業能力與語言能力外，也要善用科技當作學習、發展、前進的工具。今年畢業生中獲特殊優秀畢業生獎項的畢業生中，28歲陳暐承，上學之路比一般人來得艱辛，出生時由於運動神經嚴重受損，造成終身行動不便，從小至今都是由家人推著輪椅接送上下學，四年前先至興大國際政治研究所隨班附讀，兩年前正式進入國政所，論文主要研究日本軟實力對於台灣日常生活的影響。

陳暐承五專就讀保險金融管理學系，為充實自我，且對於台日間的國家交流互動深感興趣，報考興大國政所，即使身體不便，但他四年求學期間全勤未缺，他說，「因為不捨錯過任何一堂課，每一堂課都是可貴的學習機會」，到校上課不僅是吸收知識，珍惜與老師及同學的人際互動，努力顧好身體，盡量避免感冒，影響出勤。

「只要自己不放棄自己，任何人都沒有權利放棄你」是陳暐承的座右銘，國小三年級前就讀特教學校，小四後經老師評估認知能力佳，轉至正規學校特教班，一路以來，雖然學得比別人辛苦，但他深信每一個人只要下定決心，努力必有收穫。

國小至今，每個階段均獲頒勤學獎肯定，過程中特別感謝家人的支持，無視酷暑嚴冬風吹日曬，協助接送上學，恩重如山感懷終生。而在興大求學期間，特別感謝國政所的栽培，以及指導教授廖舜右博士的愛心與耐心指導完成論文，未來他也將努力復健，改善體質，達成更多的人生目標。

來自聖文森的李家茂說得一口流利的華語，他表示，聖文森沒有大學，大多數當地的學生會選擇到加勒比海鄰近的國家讀大學，他因為對學習華語有興趣，認為台灣是一個非常先進的國家，國土雖然不大，但經濟表現卻是名列前茅，因而選擇台灣求學。

李家茂的父母從事種植蔬果及畜養動物，從小父親就訓練小孩獨立自主的生活能力，放手他跟哥哥從零開始，建造豬舍、購買小豬飼養，全盛時期豬舍曾養過一百多頭豬。家中每當有水電工來修繕時，父親也會叫他們在旁學習技術，久而久之，他也學會基本的水電技巧，可自行修建豬舍和自宅。

李家茂表示，他的校園生活很簡單，不是在練習體育項目就是在家裡讀書打報告，考試期間他絕對加倍努力熬夜複習讀書，對於自己學期平均的要求是在80分以上。由於相當喜愛運動，他每周安排4天訓練技巧、5天重訓，每天平均會花3到4個小時，同時也會記錄訓練的過程，回頭撥放，調整姿勢增進成績。「在台4年期間，交到了許多好朋友，老師們也都給予我很多幫助和鼓勵」，他說，未來也將繼續在興大深造，增加自己的競爭力。

面對此波疫情，李家茂覺得影響最大的是「自由」，必須在家防疫，不能到學校或健身房去訓練及重訓，出門也要小心翼翼，他的家鄉聖文森，4月時由於火山爆發，政府驅散超過20％居住在緊戒區的居民到其他安全地區，雖然人口有比較密集的聚集，但疫情未對家鄉造成重大的影響，生活模式還是照常。

(中時 )