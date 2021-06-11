受端午節假期影響 豐興下周盤價延至15日召開 18:502021/06/11 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於14日為端午節假期，豐興下周盤價將順延到15日召開。豐興本週盤價全面維持平盤，即廢鋼收購牌價每公噸維持1.13萬元，鋼筋每公噸維持2.27萬元，型鋼每公噸維持2.7萬元。 日盛投顧看下周指數區間16,650-17,700點 端午節3天連假 台中交管規劃看這裡 #豐興 #盤價 #端午節 #下週 #召開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 方芳芳助弱勢長者 籲認購防疫箱 04:102021/06/11 娛樂新聞 台股充電 收復萬七失土 04:102021/06/11 財經要聞 台美視訊TIFA會議 總統：政府一定會做好準備 14:262021/06/11 政治 台幣連續湧升 台股帶量突破 16:102021/06/11 財經 陳時中曝AZ找台代工3億劑 柯文哲：這些話我都不想再聽 17:092021/06/11 生活 端節來臨 桃市環境消毒、垃圾收運不停歇 12:372021/06/11 生活 《集中市場》外資再買超百億元 萬七有底氣 15:242021/06/11 財經 端午後就要打疫苗 柯文哲怨：中央要發給北市多少都還不知道 17:342021/06/11 生活 《類股》三級警戒衝擊 連鎖餐飲業5月營收溜滑梯 07:452021/06/11 財經 《商情》寶鋼７月盤價全面持平 14:502021/06/11 財經 6／15恢復臨櫃報稅 採預約制「限額」服務 19:212021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 航運噩夢再起 鹽田港卡船 貿易影響超越長賜輪事件 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 中衛新設香港廠日產醫療口罩約30萬片 就近供應香港市場 - 財經 - 工商 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。