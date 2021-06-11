由於14日為端午節假期，豐興下周盤價將順延到15日召開。豐興本週盤價全面維持平盤，即廢鋼收購牌價每公噸維持1.13萬元，鋼筋每公噸維持2.27萬元，型鋼每公噸維持2.7萬元。

日盛投顧看下周指數區間16,650-17,700點
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