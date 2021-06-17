人民幣中間價調貶220點 10:002021/06/17 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行公布，17日人民幣兌美元中間價調貶220個基點，報6.4298。 上一交易日的人民幣中間價為6.4078，上一交易日在岸人民幣官方收盤價6.3974，夜盤收盤價報6.3970。 離岸人民幣兌美元16日夜盤大幅下貶，不過17日早有走強調整跡象，從6.4422低點一路升值，現報6.4275。在岸人民幣兌美元現報6.4242。 人民幣存款餘額 6個月新低 百仕通溢價收購 SOHO中國復牌漲逾2成 #人民幣中間價 #調貶 #在岸人民幣 #收盤價 #夜盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銅價跌破萬元 線纜股今日股價跌多漲少 11:592021/06/17 財經 台股吸金怪獸 長榮爆百萬張巨量 04:102021/06/17 財經焦點 《匯市》FED放鷹美元回彈 台幣開貶8.9分 10:012021/06/17 財經 《鋼鐵股》官田鋼5月每股賺0.27元 Q2獲利優於Q1 12:172021/06/17 財經 百仕通大手筆併SOHO中國 04:102021/06/17 全球財經 《半導體》外資看譜瑞-KY 憂喜參半 10:522021/06/17 財經 甩外資降評陰霾 面板三雄連袂亮燈漲停 13:502021/06/17 財經 《類股》鞍鋼短期調節 中鋼率鋼鐵股挺身 10:182021/06/17 財經 貨櫃三雄撐起台股半邊天 04:102021/06/17 財經要聞 通過比亞迪半導體分拆上市 比亞迪漲7％ 11:392021/06/17 財經 《商情》運價堅挺 BDI指數連6漲 09:442021/06/17 財經 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 打疫苗猝死保險能不能賠？業者1句突破盲腸 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 信義房屋捐款逾千萬助醫護 上下齊心共同抗疫 - 財經 晶圓代工三哥轉強 摩根大通初評喊買力積電 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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