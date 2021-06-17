中國人民銀行公布，17日人民幣兌美元中間價調貶220個基點，報6.4298。

上一交易日的人民幣中間價為6.4078，上一交易日在岸人民幣官方收盤價6.3974，夜盤收盤價報6.3970。

離岸人民幣兌美元16日夜盤大幅下貶，不過17日早有走強調整跡象，從6.4422低點一路升值，現報6.4275。在岸人民幣兌美元現報6.4242。