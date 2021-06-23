股匯不同調，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(23日)收在28.006元，貶值4.4分，是連續7個交易日收貶，也是一個月以來收盤首見28字頭價位，成交量有12.36億美元。

新台幣兌美元匯率今日以27.980元開出，貶值1.8分，雖然台股今日開高走高，但新台幣9點30分過後出現28字頭價位，早盤最低一度觸及28.026元，貶值6.4分，最高則來到27.941元。

台股今開高走高，終場收在17336.71點，上漲261.16點，成交值5247億元，外資及陸資呈現買超109.56億元。