線材廠官田鋼(2017)今(29)日上午開出7月份盤價持續開高，產品每噸再漲500~1000元，可望帶動第三季營收持續向上。

官田鋼7月盤價持續調升，其中螺絲用A料、低合金、五金用K料等盤元皆上漲每公噸500元，建築用螺桿（牙條）、鍍鋅鐵線等，調漲1000元。公司表示，5月各項鋼品已上漲2000元，目前國際鋼鐵行情持續朝多頭方向運行，故先以小漲方式開出並限量供應7月份訂單。

受惠鋼市續熱，官田鋼5月營收約為3.7億元，年增69.22%，單月自結每股獲利來到今年最佳的0.27元；4月加上5月每股淨利約為0.52元，已高於第一季的0.48元，整體第二季獲利將比上季持續成長。

官田鋼第一季每股淨利為0.48元。受惠產品漲價，官田鋼自結4月單月獲利8416萬元，每股淨利約0.25元，5月增至8907萬元，每股淨利約0.27元，也就是4月加上5月獲利已超越第一季之水準。官田鋼自結前5月合併獲利約3.31億元，每股稅後淨利1.01元。

展望6月，隨著鋼價持穩高檔，獲利仍可穩健。全年來看，第三季中鋼桻線續漲2200元，帶動官田鋼產品價格也仍看漲，有利公司營運穩在高檔。