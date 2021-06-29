鋼鐵族群整理一段時間後再度颳起鋼鐵人旋風，28日出現族群性強攻漲停走勢，外資迅速瞄準台股鋼鐵族群一哥中鋼（2002）。摩根士丹利證券指出，隨大陸意圖提升關稅、減少鋼鐵出口，有利大陸以外鋼廠表現，中鋼將搶搭歐美強勁復甦商機，升評至「優於大盤」、合理股價預期50元。

摩根士丹利證券指出，大陸政府試圖同時達成經濟穩定增長、讓通膨維持可控水準，並兼具達成碳中和目標，交織出投資布局兩難處境，在基礎原物料中，應特別留意有堅實基本面支撐者，特別青睞鋁、鋰與玻璃等次族群。

摩根士丹利分析鋼鐵產業前景，發現憂喜參半，首先，大陸為了實現碳中和目標，將會使產量減低，成本也會變得更高，但另一方面，考量製造端成本壓力龐大，大陸政府也在積極控制原物料價格。儘管大陸鋼鐵重鎮唐山的產能利用率已將降至60％，粗鋼5月產量仍年增13.5％，大摩研判，下半年可能會見到更多生產管制，大陸政府也可能提高出口關稅，以確保大陸市場鋼鐵價格較低。綜合上述狀況，對大陸市場以外的鋼鐵價格反而有利。