股匯脫鉤，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今(23日)開盤持續貶值走勢，開盤30分鐘後，新台幣出現28字頭，一度觸及28.02元價位，貶值5.8分。

新台幣兌美元匯率已連續6個交易日呈現貶值走勢，今日以27.980元開出，貶值1.8分，雖然台股今日開高走高，盤中漲逾200點，但仍未受到影響，9點30分過後，新台幣出現28字頭價位，一度觸及28.02元。

台股今開盤以17127.59點、上漲52.04點開出，指數開高走高，盤中一度來到17296.57點，上漲221.02點。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾周二出席國會聽證會時持續淡化通膨的擔憂，並對就業市場前景樂觀，美股延續周一漲勢，科技股走強，那斯達克指數收盤創新高，以14253.27點作收，上漲111.79點(或0.79%)，道瓊指數上漲68.61點(或0.20%)，收在33945.58點，標普500指數上漲21.65點(或0.51%)，收在4246.44點，費城半導體指數上漲13.44點(或0.42%)，收在3185.43點。