美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，受到ABF載板供給緊張，祥碩最大客戶AMD可能無法獲得足夠的基板來封裝其CPU，將衝擊AMD占比祥碩營收貢獻，將祥碩評等由中立至賣出、目標價由1100元到1055元。

美系外資表示，AMD是祥碩最大客戶，貢獻祥碩2020年營收約64.4%，然而，因為ABF載板供應緊張，該比重在今年第一季下降到50%，有鑑於ABF載板的供應沒有顯著改善，預計AMD對祥碩的營收貢獻今年後續的貢獻也將持續保持溫和，另外，預估USB 4.0和新晶片組的新產品週期恐要等到第四季才會開始，故調降評等由中立至賣出、目標價由1100元到1055元。

美系外資表示，ABF載板供需將在2021年底前保持緊張，並且會一路延伸到2022年，AMD可能無法獲得足夠的基板來封裝其 CPU，故預估AMD的新晶片組要到明年上半年才會對祥碩做出貢獻，將AMD對祥碩的營收貢獻由2020年的64%降到今年預估的50%。

美系外資表示，不受到天津飛騰事件遭列實體清單影響，祥碩在大陸市場的標準I/O業務今年可望翻倍成長，平均每個大陸國產CPU中會有4個來自於祥碩的標準I/O產品，產品含量高，且高於平均水平的利潤率在很大程度上抵消了AMD晶片組的疲軟。

美系外資也下修祥碩第二季營收1%至14.97億元，季減少5%、年減少14%%，主要是因為晶片組出貨疲軟，另外，也將祥碩2021年收入、盈利預測均下調3%。