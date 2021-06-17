國際原料價格高檔整理，H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)開出的6月下半月H型鋼為平盤，整體第二季盤價持續為漲勢，有利營運比第一季成長。

受惠鋼筋及H型鋼出貨續旺以及價格調漲，東和鋼鐵5月營收為49.69億元，比4月的新高50.71億元略減，仍是歷史第二高，且年增54.94%，第二季營收持續比第一季穩定成長，加上產品調漲，有利獲利也比上季更佳。

東和鋼鐵5月營收年增逾5成，主要受惠市場需求仍佳，銷售價格及數量均成長，加上子公司東鋼越南自有品牌發酵帶動訂單挹注。東和鋼鐵今年前5個月營收為229.08億元、年增40.69%，創同期新高。

東和鋼鐵4、5月營收共計已達百億元水準，整體第二季營收估比第一季成長並再創新高，展望第二季，法人預估，隨著型鋼報價調漲，第二季毛利率、獲利有望較第一季成長，也將比去年同期續揚。

東和鋼鐵第一季營收攀高至128.5億元，但受工作天數減少影響稼動率，以及原料成本2、3月急速上升，公司鋼筋產品利差受影響，東和鋼鐵第一季毛利率17.48%，稅後淨利14.83億元，EPS 1.38元，均較去年第四季略減。

法人預期，東鋼第二季營收挑戰新高，獲利比第一季成長，全年營收將創新高，受惠鋼價走揚，本業續旺，且在減資效應下，今年獲利預估將再明顯優於去年，也將創下歷史新高紀錄。

東和鋼鐵目前訂單能見度高；其中，鋼筋、H型鋼訂單能見度看到年底，鋼構接到明年首季，配合鋼筋價格有撐，H型鋼相對強勢；法人推估，東和鋼鐵今年本業業績比去年穩增，再加上減資效益，估今年EPS可望超過5元，挑戰6元，較2020年持續成長。