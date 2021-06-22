大田(8924)今日除息，每股配息5元，除息參考價為152.5元，多頭挾著第2季訂單量滿載，產線製程已安排到8月後，今日股價跳空開高，最高曾衝至158元，除息首日完成填息。

大田第2季訂單量滿載，產線製程已安排到8月之後，法人樂觀看待第2季營收將大幅超越首季，並預期第2季每股純益有機會挑戰5元，由於大田前5月EPS已達7.31元，法人認為，上半年每股純益可望上看8.8元以上。

展望下半年，由於訂單及稼動率滿載，大田積極去瓶頸，第3季又有日系新客戶陸續出貨，營運表現仍將優於第2季，第4季為傳統旺季，業績可望再上一層樓，法人預期，大田今年度營運將刷新歷史高。

大田已規劃江西贛州設立的新生產線，將擴充40%產能因應市場的需求。大田江西贛州廠，2019年開始自動化、智能化生產，2021年除持續進行生產自動化擴充，並將在原廠區興建2棟5層樓新廠房，預估2022年完成後，江西贛州總體產能將提升40%。