全台疫情警戒自5月19日起升至第三級，金管會公告各公開發行公司於5月24日至6月30日期間停止召開股東會，將延至7月1日至8月31日召開。集保結算所對此訂定「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，以強化防疫措施作為因應。

集保指出，在疫情處於第三級警戒下，自7月起各公司召開股東會的防疫作業，除了對股東量測體溫、請股東佩戴口罩，未佩戴口罩，或經連量2次體溫有發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，禁止進入股東會會場等基本防疫措施外，並進一步強化相關指引規範。

強化版的防疫指引，規範公司應針對股東會場地及參與會議人數評估相關風險，股東報到採實名實聯制、留存聯絡電話或手機號碼，以及應遵守室內不得超過5人、室外不得超過10人的集會人數規定，若超過時應安排股東或工作人員到備用會場，避免群聚感染風險。

集保指出，公司召開股東會場所的防疫措施，應配合衛福部及所在地的地方政府相關防疫規範辦理。由於發放紀念品往往會吸引股東排隊、群聚領取，為避免群聚感染風險，呼籲各公司審慎評估延後紀念品發放期間，待疫情趨緩時再行發放。

集保總經理朱漢強表示，新公告的防疫作業指引，是針對疫情三級警戒期間各公司召開股東會的適用版本，限制會場人數對股東會會場設置或有不便，但為避免群聚感染風險，請公司確實依指引辦理，未來指引內容將視疫情狀況滾動式調整，以利公司順利召開股東會。