台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2021年第1次成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。

成分股納入14檔個股包括：卜蜂、南亞、中興電、光寶科、技嘉、京城銀、華票、元大金、新光金、第一金、統一超、禾伸堂、盛群、群電等。

成分股刪除14檔個股包括：台泥、東和鋼鐵、豐興、南帝、鴻海、微星、正崴、裕民、嘉里大榮、台新金、潤泰全、緯創、智易、致伸等。