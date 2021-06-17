台積電(2330)去年第4季現金股利今(17)日除息，每股配發新台幣2.5元現金。今日開盤參考價603元，台積電股價早盤開低2元為601元，最低598元，暫時呈現貼息的狀態。
美國聯準會提高通膨預測，根據其利率預測，預計將提前一年於2023年開始升息。美股周三收低，台積電ADR跌1.2%。台積電周三收低在605元，今早開低走低，早盤一度跌落600元關卡。外資周三小幅賣超199張，終止連3個交易日買超，投信也賣超144張，但自營商周三在台積電除息前夕買超3587張，卡位台積電除息行情。
台積電去年第4季現金股利於今日除息，每股配發新台幣2.5元現金，證交所估計將影響加權股價指數約21.33點。
台積電自2019年起改採每季配息，過去7次除息皆順利完成填息；其中，3度在除息當天快速填息，去年12月17日更是開盤即完成填息，填息時間最長為15個交易日，上次則是13個交易日填息。
台積電受美股下跌影響，股價開低，早盤失守600元關卡以及5日線支撐。
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