國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強教授認為，FED今年若不升息，台灣通貨膨脹率控制在2％以下，台灣央行今年持續維持政策利率不變，也不會有升息動作。

國泰金(2882)下午舉行台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望線上發表會，徐之強指出，央行淡化通膨風險，加上景氣復甦支撐企業獲利，全球各地金融情勢指數皆持續趨向寬鬆。因此，Fed升息時點將落在2023年，且台灣景氣因本土疫情而降溫，第3季後半才會逐步復甦，預期台灣央行今年維持利率不變可能性較高。

徐之強表示，金融情勢指數維持寬鬆，主要力量來自股票市場，金融情勢緊縮來自於今年台幣升值影響影響。但台股指數接近18000點，下半年股票下行風險增加，而美國通膨如果不是暫時現象，FED可能偏鷹派或提前縮表，美元變為強勢，台幣將轉弱，匯率升值空間應該有限。

綜合來看，第2季台灣金融情勢指數主要受到股市波動影響，第3季央行維持寬鬆資金環境，將使得股匯市波動影響力多空互抵。評估台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。