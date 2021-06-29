墨西哥富豪普利戈（Ricardo Salinas Pliego）上周發豪語，要讓旗下銀行成為墨國首家接受比特幣的金融機構，還帶動比特幣漲一波。但他對加密通貨的熱情遭墨西哥央行潑冷水，央行警告，加密通貨交易在墨國並不合法。

普利戈的事業版圖涵蓋零售、金融、電視等，他被視為總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）最親密的商界盟友。普利戈上周末發推文建議使用比特幣，「我和我的銀行致力成為墨國首家接受比特幣的銀行。」

幾小時後，他用西班牙語再次推文指出，投資人要讓持有的資產多元化，比特幣是不錯的投資管道，「我認為投資人應著手研究加密通貨及其未來性。」

普利戈鼓勵客戶買比特幣，帶動此加密通貨一波漲勢。根據虛擬通貨價格追蹤網站CoinDesk的報價，比特幣周一攀漲到34805.19美元，與上周五行情相比漲了8％。

比特幣在特斯拉執行長穆斯克等名人擁戴的加持下，掀起一波投機熱潮，價格被推向高峰，可如今這個最受歡迎的數位貨幣，從4月中觸及的歷史新高63381.20美元跌落，價格幾乎只有當時高點的一半。

普利戈興致勃勃大推比特幣之際，墨西哥央行周一公開警告，墨國各家銀行不准從事加密通貨交易，理由是加密通貨波動劇烈，事實上也未獲任何政府官方的背書支持。

墨西哥央行聲明指出，「這個國家的金融機構，未獲授權從事比特幣之類的虛擬資產交易，也不得提供大眾這類服務。無論誰發行或提供這類投資工具將被視為違法，會受到適當的制裁。」

普利戈之所以對採用加密通貨一頭熱，或許與旗下銀行持有過多美元有關，由於容易與洗錢做聯想，成了普利戈銀行最大的問題。因此普利戈鼓吹用比特幣時還與通膨扯上關係:「自1913年起，美元已悄悄偷走你的購買力，去買比特幣吧！」