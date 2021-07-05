投資收益兼可賺匯差，據最新統計，5月美元計價投資型保單約銷售新台幣276億元，首次超越美元傳統型的新契約保費（約新台幣241億元），主要是資本市場仍走多頭、大型壽險公司主推投資型保單及新台幣兌美元匯率強升，出現首見的單月美元投資型賣贏美元傳統保單。

壽險前五月新契約保費有4560億元，其中有55.8％左右來自美元保單，27％左右來自美元投資型保單，28％多來自美元傳統型保單，主要是美元利變壽險，美元保單、投資型保單是壽險業前五月保費成長近21％的兩大主力。

其中美元計價的投資型保單前五月銷售約新台幣1234億多元，比去年同期成長逾176％以上，是保費成長最大動能；同時間美元傳統保單約銷售新台幣1311億元，則是比去年同期衰退7％左右。

新台幣兌美元匯率在今年前五月升值近2.99％，且見到27.5元左右的價位，相對新台幣10年來平均價位在30元附近，不少保戶認為中長期有匯兌利益的空間，所以以新台幣兌美元後再去投保美元保單的意願拉高。

但因為市場利率仍低，美元利變壽險宣告利率多維持3％附近，與2020年新冠肺炎爆發前的3.2~3.3％以上，有一定的落差，保單內部報酬率（IRR）比2020年投保時差一些，買氣就大受影響，如前五月美元傳統型保單大約比去年同期少賣新台幣百億元左右。

投資型保單因為各壽險公司強力推薦，市場又維持多頭趨勢，投資前景依舊看好，加上新台幣強勢，如國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、安聯人壽、安達人壽及法國巴黎人壽，今年前五月美元投資型保單銷量，都破新台幣百億元，國壽則是破300億元、台壽逾200億元。

整體上來看，前五月美元保單銷售量前三名公司，分別是國壽、台壽及南山人壽，分別有新台幣510億、360億及328億元的規模，中壽則以319億元排名第四、第五名是富邦人壽的277億元；南山人壽因為不能賣投資型保單，光靠美元傳統型保單就有新台幣323億元保費，是該項第一名。