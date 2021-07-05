疫苗接種率提升，全球疫情進入後期，帶動經濟強力復甦，雖然已擺脫經濟封鎖的黑暗期，但劇烈經濟反彈加劇供應鏈緊繃狀況，推升通貨膨脹數據攀高，聯準會面臨升息與否的抉擇，曾精準預測金融海嘯的經濟學家「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）警告，全球經濟可能會同時出現價格飆升與成長停滯的雙重打擊，最終導致停滯性通貨膨脹的苦果。

商業內幕報導，過去十多年來，全球央行與政府都依靠寬鬆的財政政策刺激經濟成長，且新冠疫情期間力道更強，花費數兆美元刺激消費與購買債券，同時將利率維持在接近零的水準，一連串的做法雖讓經濟維持成長，但另一方面通膨壓力也跟著升高。

對此，Nouriel Roubini說，各國政府已經借了大量的錢來實現刺激計畫，這些政策推升股票、房屋和其他資產的價格，同時也鼓勵民眾大量借貸，不過如果金融市場崩潰，全球經濟陷入衰退，政府將難以償還債務，同時幫助銀行、公司或家庭。

Nouriel Roubini補充說道，「全球央行會因此陷入困境，因為如果他們縮減經濟刺激措施，將引發一波違約潮並損害經濟成長，但如果他們延續寬鬆貨幣政策，就會引發雙位數的通脹，結果會出現做也不是，不做也不是的尷尬狀況。」

Nouriel Roubini認為，若情況並未緩解，將無法避免停滯性的通貨膨脹發生，如同1970年代的通膨災難或2008年債務危機引爆的金融海嘯，「問題不是會不會，而是何時發生。」