市場需求提升，經濟強力反彈，推升通貨膨脹數據攀高，引發投資人對金融市場的擔憂，同時物價不斷上漲，將直接影響日常生活，有美國專家認為，通貨膨脹是無聲殺手，可能一覺醒來就發現自己無法負擔開銷，退休族群受創最深，要採取較積極的理財方式降低衝擊。

CNBC報導，通貨膨脹數據持續上升，即使聯準會強調通膨是暫時的，且沒有馬上升息的想法，但這些消息已經讓投資人開始思考，自己的理財方式是否過時，財富管理機構Seaside Wealth Management總裁Brad Lineberger表示，「通膨是無聲殺手，它會侵蝕人們的購買力，讓民眾一覺醒來後，失去原有生活方式，因為他們變得無法負擔。」

報導指出，由於生產能力下降，通膨帶來的物價飆升，將對退休族群的影響最為深刻，Brad Lineberger則給予建議，「我們會提醒客戶，不能太早在資產分配上過於保守，因為他們需要股票來幫助對抗通貨膨脹。」

資產管理公司Asset Management Resources分析師Jeffrey Tomaneng說：「如果能盡早讓投資種類多元化，年紀增長後就能避免此狀況發生，提高積極投資的比例也能減少受到通貨膨脹的影響。」

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）目前並未訂出明確升息時間表，但6月中的利率決策會議（FOMC）已透露接下來將開始討論縮減購債規模，有意放緩現行的寬鬆貨幣政策，同時預測2023年底前將升息2次，比預期提早一年，這也導致市場出現升息雜音。