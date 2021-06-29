中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員會近日召開2021年第2季度例會，會議分析國內外經濟金融形勢，並再次強調要靈活精準實施貨幣政策，推動實際貸款利率進一步降低，處理好恢復經濟與防範風險的關係，保持經濟運行在合理區間。

根據《證券時報》報導，相較於第1季度例會，這次會議在對國內外經濟金融形勢和貨幣政策表態方面並無明顯變化，只有個別表述出現微調，包括新增「研究設立碳減排支持工具」、「防範外部衝擊」、「維護經濟大局總體平穩，增強經濟發展韌性」等表述，並刪除「圍繞創新鏈和產業鏈打造資金鏈，形成金融、科技和產業良性循環和三角互動」表述。

這次會議新增「防範外部衝擊」的表述，或與美國聯準會開始著手逐步退出量化寬鬆有關。

民生銀行首席研究員溫彬表示，從國際方面看，全球經濟雖處於加快復甦階段，但不同經濟體之間的分化明顯加劇，或對全球經濟復甦增添新的不確定性。隨著美國通膨預期升溫，其經濟走勢和貨幣政策的變化方向仍需進一步觀察，特別是要警惕美國聯準會貨幣政策提前轉向風險。

此外，這次會議就匯率政策的表述有多處調整，由於第2季度人民幣對美元匯率經歷了一段急漲後回檔的雙向波動走勢，此次會議未再提「人民幣匯率總體穩定」，而是改為「人民幣匯率預期平穩」；同時，在對人民幣匯率展望方面，新增「促進內外平衡」表態。