中國人民銀行5日公布第二季企業家、銀行家問卷調查結果顯示，受訪者對第二季宏觀經濟熱度普遍高於第一季，並且第三季經濟熱度預期指數亦有所攀升，顯示銀行家與企業家對中國經濟復甦抱持樂觀看法。

人行報告顯示，企業家宏觀經濟熱度指數為42.1％，較第一季提高3.1個百分點。其中，20.5％的企業家認為宏觀經濟偏冷，74.9％認為正常，4.6％認為偏熱。

另，第二季銀行家宏觀經濟熱度指數為45.9％，較第一季提高3.5個百分點。其中，有79.3％的銀行家認為當前宏觀經濟正常，較上季增加7.8個百分點；有14.5％的銀行家認為當前宏觀經濟偏冷，較上季減少7.4個百分點。另調查顯示，貸款總體需求指數為70.5％，比上季降低6.9個百分點，比上年同期降低5.2個百分點。

另外，人行還公布城鎮儲戶的問卷調查。結果顯示，對於下季房價，有25.5％的受訪居民預期上漲；52.3％的居民預期基本不變；10％的居民預期下降；12.2％的居民表示「看不準」。

在居民偏愛的前三位投資方式，依次為「銀行、證券、保險公司理財產品」、「基金信託產品」和「股票」，佔比分別為48.5％、26.3％和16.5％。