拜紐西蘭經濟躍升所賜，該國企業信心在第二季大幅好轉，使投資人預期該國央行可能提前升息，帶動紐元6日（周二）勁揚0.7％，報0.7076美元。

紐西蘭經濟研究院（NZIER）公布季度企業調查顯示，受訪企業中有淨7％預期整體商業情況已改善，反觀前一季有13％的企業預期市況惡化。

調查指出，企業回報增聘技術勞工的困難度比以前更高。

此份報告結果意外強勁，帶動市場人士認為紐西蘭央行提前升息的機率大增。目前該央行暗示明年第3季調升利率。