紐西蘭Q2企業信心好轉 推升紐元 13:102021/07/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拜紐西蘭經濟躍升所賜，該國企業信心在第二季大幅好轉，使投資人預期該國央行可能提前升息，帶動紐元6日（周二）勁揚0.7％，報0.7076美元。 紐西蘭經濟研究院（NZIER）公布季度企業調查顯示，受訪企業中有淨7％預期整體商業情況已改善，反觀前一季有13％的企業預期市況惡化。 調查指出，企業回報增聘技術勞工的困難度比以前更高。 此份報告結果意外強勁，帶動市場人士認為紐西蘭央行提前升息的機率大增。目前該央行暗示明年第3季調升利率。 陸祭網安審查 貨運版滴滴也中招 研發預算創新高 聯發科營收年增4成 #紐西蘭 #企業信心 #紐元 #該國 #提前升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歷年新高! 今年來成交值突破50兆 04:102021/07/06 財經要聞 多頭兵多將廣 台股萬八在望 04:102021/07/06 財經要聞 REvil駭進美企 勒索7千萬美元 04:102021/07/06 全球財經 外匯存底續增 6月登次高 04:102021/07/06 金融．稅務 美科技公司遭勒索軟體攻擊 5大洲1500家企業遭殃 09:402021/07/06 國際 《金融股》除息旺季 元大台股領航N小資板0050參與除息行情 08:192021/07/06 財經 抑制通膨急升 拉丁美洲啟動升息周期 06:012021/07/06 財經 《半導體》信驊有雲撐腰 外資續喊加碼、上看2555元 10:012021/07/06 財經 《盤中解析》航海王衝鋒 驚見萬八 10:182021/07/06 財經 蔡明介：今年營收獲利史上最強 04:102021/07/06 財經要聞 1.1兆股利活水來了! 04:102021/07/06 財經要聞 財經熱門新聞 航海王掀巨浪 陽明出關首日漲停表態 台股創萬八新高後小跌作收 - 要聞 1分鐘讀財經》主力用2時段掛假單騙散戶 證交所出手管了 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 疫情趨緩 712微解封有譜 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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