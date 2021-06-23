周二美股三大指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數再創歷史收盤新高。台積電(2330)率電子股反攻，金融股也在富邦金(2881)領軍上攻；台股開高走高，收盤大漲261點至17336點，站回所有均線之上，成交值5247億元。

今日資金呈現翹翹板效應，航運股獲利回吐賣壓出籠，貨櫃三雄都收在跌停價，萬海(2615)收226元、長榮(2603)收138.5元、陽明(2609)收在139.5元。散裝族群股價亦大幅壓回。

周二美股三大指數全面收高，標普500指數幾乎再攀歷史高點，以科技股為主的那斯達克指數再創歷史收盤新高。美國聯準會主席鮑爾接受質詢時表示，聯準會將堅守維持價格穩定的承諾，因此美國「非常、非常不可能」重演1970年代式的通膨。他並表示，聯準會「不會先發制人」地升息。

美股科技股走強，台積電今股價止跌回升，開高走高，早盤漲14元至592元，貢獻台股指數逾百點，加上金融股助攻，帶動台股開高走高。

台股今日隨著那斯達克指數再創歷史收盤新高，台積電開高走高，重回月季線，也率領電子股反攻，聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)等大型電子反彈，加上富邦金、國泰金(2882)率領金融股指數上漲；電金領軍，以及台塑(1301)四寶向上，台股早盤即大漲逾200點，並重新回到月線之上，今日台股收在全天相對高點，與台積電同步回升至所有線線之上。

今日電子股是反彈的功臣，台積電收在595元，上漲2.94%。鴻海收111.5元，上漲2.76%。大立光收2990元，上漲2.05%。聯發科收941元，上漲4.21%。

今天資金大轉移，部分資金撤出漲多的貨櫃航運，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)股價壓回，漲多的散裝股航運也大多走低；電子股重掌多頭，帶領台股回攻月線，技術面仍多頭排列。

台股技術面重回多方控盤，電子今日重獲買盤青睞，後續仍觀察市場資金流向，若美股續穩，預計台股下半周仍是高檔震盪整理為主。