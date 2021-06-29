超商雙雄—統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)搶攻直播電商網購商機，其中統一超7-ELEVEN i預購業績因應低接觸宅經濟商機與全新直播銷售模式帶動業績較去年剛推出時倍數成長，全家則推出「Shoplus商店家」社群電商軟體服務，助攻FB直播賣家估包裹件數增20%。

新冠肺炎疫情引爆網購商機，瞄準後電商時代來臨，直播電商可望迎來高成長動能，超商雙雄也積極佈局，其中統一超7-ELEVEN賣貨便串聯官方臉書粉絲團搶通直播商機，全家則攜手AI行銷科技專家iKala推出「Shoplus商店家」社群電商軟體服務，AI接單整合金物流，助攻FB直播賣家。

統一超表示，7-ELEVEN自2018年3月首創「賣貨便」提供賣家一體到位的網購銷售平台，解決小賣家「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」等4大經營網拍困擾，更因應社群網購趨勢與需求，陸續擴增「訂單匯入」、「訂單合併」、「社群+1即時通」等功能，並領先開放賣家專營冷凍商品結構，串聯知名電商平台、直播購物平台、7-ELEVEN官方臉書粉絲團，架構在地最大、最便利的O2O社群電商服務，邀請合作賣家到7-ELEVEN官方臉書粉絲團直播做起直播宅生意，消費者於各大合作平台下單常溫、冷凍商品，即可選擇取貨時間彈性、據點密度最高、離家最近的7-ELEVEN取貨，使賣貨便平台上線以來已吸引4萬戶賣家使用、開設將近500萬個賣場，服務買家也達成1200萬人次，等於每2個人就有1人體驗過7-ELEVEN賣貨便服務。

根據統一超統計，2020年7月起7-ELEVEN的賣貨便超前部屬開始透過7-ELEVEN官方臉書粉絲團直播、邀請賣貨便合作賣家共同推廣商品，7-ELEVEN官方臉書粉絲團直播於2020年前底便串聯i預購推廣合作品牌的商品，並不定期規劃主題直播助品牌商家推廣商品，目前為止，透過7-ELEVEN官方臉書粉絲團直播成功吸引上萬人次觀看、i預購業績也因應低接觸宅經濟商機與全新直播銷售模式帶動業績較去年剛推出時倍數成長。

全家便利商店自2019年起陸續推出開店平台服務，「好賣＋」、「好開店」、「好店＋」和「好生凍」，上線至今總計已吸引超過40萬賣家使用、交易筆數破2000萬元，觀察近兩年在疫情影響下，主打即時、互動性的直播電商，消費者可透過直播主，用聽、看等感官體驗商品，成為後電商時代新崛起銷售模式，面對Facebook直播電商興起，全家便利商與iKala結盟推出「Shoplus商店家」，透過線下超過3800家店點方便24小時寄貨、供買家取貨、階段性提供多元金流服務和全溫層的物流配送，以及賣家若有大量出貨需求，只要50件即可線上免費申請到府收件的「收貨通」服務，服務範圍擴展至北、中、南16都、310個行政區皆可使用，提供賣家到府收件服務等全家三大通路優勢助攻直播賣家。

看好自有開店平台發展，全家預計再加入「Shoplus商店家」服務上線後，將帶動整體EC包裹成長2成，展望三年後目標將瞄準東南亞跨境物流商機，進而建構完整服務電商產業生態圈。