勞動基金炒股案，前勞金局國內投資組長游迺文為求升官，積極在外攀附關係，對部屬卻作風蠻橫，逼迫配合炒作遠百股價遭起訴，台北地方法院認定他有勾串或滅證、逃亡之可能性，裁定從7月8日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。可抗告。

檢方起訴指控，游迺文與寶佳資產投資主管邱裕元2016年間因工作認識，2人都是師大附中、台灣大學畢業，有多名共同好友，先後加入LINE群組「小龍會」，成員包括金控投資長、金融監理機關高階主管、證券董事長、票券總經理等財經界重要人物。

游常與群組成員安排高爾夫球敘及餐敘，汲汲營營想升官的他，2019年4月間與邱裕元商量動用寶佳高層或「院裡好朋友」的影響力，希望升任勞金局投資執行小組組長，架空局長、副局長，達到操盤目的。檢方起訴後，今年初北院將游繼續羈押。

由於押期將屆，北院審理後認為，游男所涉罪名重大，危害我國勞動基金管理資產甚鉅，審酌本案情節、國家刑事司法權之有效行使、公共利益維護、被告人身自由私益及防禦權受限制程度，裁定7月8日起對游男延長羈押2月，並禁止接見、通信。