周二美股三大指數全面收高，以科技股為主的那斯達克指數再創歷史收盤新高。台積電(2330)今股價止跌回升，開高走高，早盤漲14元至592元，貢獻台股指數逾百點，加上金融股助攻，帶動台股開高走高。台股盤中大漲229點至17305點，盤中維持在17200點之上強勢格局，重回短期均線並重登月線之上。

周二美股三大指數全面收高，標普500指數幾乎再攀歷史高點，以科技股為主的那斯達克指數再創歷史收盤新高。周二收盤，道瓊工業平均指數上漲68.61點或0.20%，為33945.5點。前一日該指數創下3月以來單日最大漲幅。標普500指數收漲21.65點或0.51%，為4246.44點。那斯達克指數盤中由跌轉升，終場上揚111.79點或0.79%，收在14253.27點，創下收盤新高。

美國聯準會主席鮑爾在眾院小組委員接受質詢時表示，聯準會將堅守維持價格穩定的承諾，因此美國「非常、非常不可能」重演1970年代式的通膨。他並表示，聯準會「不會先發制人」地升息，央行將促進就業市場「廣泛且全面」復甦，不會僅基於通膨即將到來的擔憂而過快升息。

台股今日隨著那斯達克指數再創歷史收盤新高，台積電開高走高，重回季線，也率領電子股反攻，聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)等大型電子反彈，加上金融股指數上漲；電金領軍，台股早盤大漲逾200點，並重新回到月線之上。

今天資金大轉移，部分資金撤出漲多的貨櫃航運，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)早盤股價壓回，漲多的散裝股航運也大多走低；電子股重掌多頭，帶領台股回攻月線，技術面仍多頭排列。